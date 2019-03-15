В Ярославской области с 1 апреля начнется иммунизация против кори

СЕГОДНЯ 15:22 2019-03-15T15:22:09+03:00

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В Ярославской области начнется иммунизация против кори. Как сообщили в правительстве региона со ссылкой на Роспотребнадзор, случаев заболевания этим недугом в 2019 году на территории области не было. Но для создания устойчивого коллективного иммунитета планируется проведение прививочной кампании. Пройдет она с 1 апреля по 1 октября.

Прививки будут делать людям в возрасте от 18 до 35 лет включительно, не болевшим, не привитым или привитым однократно, а также не имеющим сведений о вакцинации против кори. Кроме того, уколы сделают взрослым от 36 до 55 лет из групп риска. К последним относятся медицинские работники, сотрудники сферы образования, транспорта, торговли, представители коммунальной и социальной сферы, люди, работающие вахтовым методом, сотрудники государственных контрольных органов и пунктов пропуска через государственную границу России.

Сделать прививку можно в поликлинике по месту жительства.

ИСТОЧНИК KP.RU