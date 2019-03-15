В Ярославле дорожные полицейские остановили водителя, который подделал водительские права

СЕГОДНЯ 14:29 2019-03-15T14:29:55+03:00

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На улице Ранней Заволжского района сотрудники ГИБДД остановили «Опель Вектра», чтобы проверить у водителя документы. За рулем был 36-летний местный житель, который передал поддельное водительское удостоверение. Дорожные полицейские сразу засомневались в подлинности документа: он имел признаки подделки. Удостоверение отправили на экспертизу, где установили, что права сделаны не на государственном предприятии. Мужчина рассказал, что купил документы в интернете, а сам никогда не имел настоящего удостоверения. Ранее водитель был судим. По статье 327 УК РФ возбудили уголовное дело. Идет расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU