2019-03-15T14:29:55+03:00
Происшествия

В Ярославле дорожные полицейские остановили водителя, который подделал водительские права

Мужчина был ранее судим, и теперь опять будет привлечен к отвественности
Екатерина РЯБЦЕВА
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Мужчина рассказал, что купил документы в интернете, а сам никогда не имел настоящего удостоверенияМужчина рассказал, что купил документы в интернете, а сам никогда не имел настоящего удостоверенияФото: Екатерина РЯБЦЕВА
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На улице Ранней Заволжского района сотрудники ГИБДД остановили «Опель Вектра», чтобы проверить у водителя документы. За рулем был 36-летний местный житель, который передал поддельное водительское удостоверение. Дорожные полицейские сразу засомневались в подлинности документа: он имел признаки подделки. Удостоверение отправили на экспертизу, где установили, что права сделаны не на государственном предприятии. Мужчина рассказал, что купил документы в интернете, а сам никогда не имел настоящего удостоверения. Ранее водитель был судим. По статье 327 УК РФ возбудили уголовное дело. Идет расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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