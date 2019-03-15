В Ярославле должница по кредиту испугалась ареста домашней увари и рассчиталась прямо в кабинете приставов

СЕГОДНЯ 14:00 2019-03-15T14:09:57+03:00

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В Ярославле молодая женщина взяла кредит, но не спешила отдавать долг кредитной организации. Судебные приставы Дзержинского района вызвали к себе должницу и рассказали, что будет, если она не заплатит по счетам: имущество арестуют, и ярославна останется у разбитого корыта.

Представив, что придется лишиться всей домашней утвари, женщина приступила к действиям. Не вставая со стула, обзвонила всех знакомых и одолжила у них денег. Когда ей перевели деньги, должница рассчиталась прямо в кабинете судебных приставов. Исполнительное производство было окончено. Теперь остается только отдать займы приятелям.

ИСТОЧНИК KP.RU