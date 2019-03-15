2019-03-15T13:37:58+03:00
Происшествия

Приятного аппетита: в Ярославской области девушка украла у женщины мультиварку и аэрогриль

Теперь юная воровка ответит перед судом
Екатерина РЯБЦЕВА
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34-летняя жительница Данилова пришла домой в селе Бурмакино и не увидела на кухне мультиварку и аэрогриль. Кто-то украл эти бытовые приборы, чтобы хозяйка не смогла приготовить вкусный обед. Женщина обратилась в полицию. Воровкой оказалась не судимая 21-летняя девушка. Раньше она снимала жилье в этом доме в Бурмакино. Тогда-то подозреваемая и обратила внимание на две дорогостоящие вещи. Чуть позже девушка перешла к делу – украла чужое имущество.

Похищенное частично изъяли. Сумма ущерба составила 9 тысяч рублей. Теперь за это юная грабительница ответит перед судом. В настоящее время идет расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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