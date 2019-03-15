В Ярославле бывший муж пришел на день рождения жены и ударил ее кулаком по голове, причинив тяжкий вред здоровью

СЕГОДНЯ 12:55 2019-03-15T12:56:58+03:00

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В январе 2018 года 35-летняя жительница Ярославля отмечала день рождения. На празднике была компания друзей с детьми, а также бывший муж именинницы. Во время праздника мужчина и женщина поссорились, а потом что-то пошло не так. Бывший муж вспылил, не совладал с собой и ударил хозяйку квартиры кулаком по голове, причинив тяжкий вред здоровью. Никто не ожидал, что праздник закончится именно так. В отношении 37-летнего ярославца возбудили уголовное дело по статье 111 УК РФ по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека.

Уголовное дело направили в Ленинский районный суд для рассмотрения.

ИСТОЧНИК KP.RU