В Ярославле бывший муж пришел на день рождения жены и ударил ее кулаком по голове, причинив тяжкий вред здоровью
В январе 2018 года 35-летняя жительница Ярославля отмечала день рождения. На празднике была компания друзей с детьми, а также бывший муж именинницы. Во время праздника мужчина и женщина поссорились, а потом что-то пошло не так. Бывший муж вспылил, не совладал с собой и ударил хозяйку квартиры кулаком по голове, причинив тяжкий вред здоровью. Никто не ожидал, что праздник закончится именно так. В отношении 37-летнего ярославца возбудили уголовное дело по статье 111 УК РФ по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека.
Уголовное дело направили в Ленинский районный суд для рассмотрения.
ИСТОЧНИК KP.RU