В Ярославской области гости из Санкт-Петербурга печатали деньги и расплачивались в аптеках и магазинах

СЕГОДНЯ 11:27 2019-03-15T11:27:50+03:00

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В сентябре 2018 года двое жителей Санкт-Петербурга решили стать богатыми, не прилагая особых усилий. Они подделывали купюры номиналом в 1 тысячу рублей. Гости из культурной столицы без зазрения совести пользовались поддельными деньгами 12 раз в разных магазинах и аптеках в Рыбинске и Угличе. По факту сбыта поддельных банковских билетов Центробанка РФ было возбуждено уголовное дело по статье 186 УК РФ. Теперь 34 и 42-летние мошенники отправятся за решетку на срок до 8 лет. Они будут под стражей до середины апреля 2019 года, потому что Рыбинская городская прокуратура поддержала ходатайство следователя о продлении сроков содержания под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU