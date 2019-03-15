В Ярославской области гости из Санкт-Петербурга печатали деньги и расплачивались в аптеках и магазинах
В сентябре 2018 года двое жителей Санкт-Петербурга решили стать богатыми, не прилагая особых усилий. Они подделывали купюры номиналом в 1 тысячу рублей. Гости из культурной столицы без зазрения совести пользовались поддельными деньгами 12 раз в разных магазинах и аптеках в Рыбинске и Угличе. По факту сбыта поддельных банковских билетов Центробанка РФ было возбуждено уголовное дело по статье 186 УК РФ. Теперь 34 и 42-летние мошенники отправятся за решетку на срок до 8 лет. Они будут под стражей до середины апреля 2019 года, потому что Рыбинская городская прокуратура поддержала ходатайство следователя о продлении сроков содержания под стражей.
ИСТОЧНИК KP.RU