2019-03-15T10:19:07+03:00
Происшествия

В Ярославской области начинается сезон кражи велосипедов: житель Ростовского района уже пострадал

Полиция сообщает, что нужно делать, чтобы не стать жертвой воров
Екатерина РЯБЦЕВА
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Казалось бы, еще не сезон, но у жителя Ростовского района уже украли велосипед. Мужчина оставил свой транспорт на территории рынка у торгового павильона. Сумма ущерба составила 9 тысяч рублей. Полицейские нашли вора. Оказалось, что 31-летний мужчина ранее был судим. Он сам сознался в совершенном преступлении. По факту кражи возбудили уголовное дело.

Полиция предупреждает ярославцев, чтобы они не оставляли коляски, велосипеды и другие личные вещи без присмотра или в подъезде. Домофон не всегда является защитой от воров. Если вы решили пристегнуть велосипед, проверьте, надежно ли закреплена конструкция, к которой сделано крепление. Если рядом есть камеры видеонаблюдения, то оставляйте вещи в зоне их видимости.

Не покупайте «с рук» и по низкой цене велосипеды, коляски и снегокаты. Возможно, они были украдены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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