2019-03-15T09:58:46+03:00
Происшествия

Мошенница из Рыбинска ограбила старушку под предлогом доставки бесплатных продуктов

Женщина отвлекла пенсионерку и украла 50 тысяч рублей
Екатерина РЯБЦЕВА
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Жительница Рыбинска расплатилась за «бесплатный сыр», на который повелась из-за своей наивности. 90-летняя бабушка открыла дверь незнакомой женщине, которая принесла пакет с продуктами. Мошенница сказала, что помогает пенсионерам и ничего не берет взамен. Пенсионерка предлагала расплатиться, но женщина отказалась. Когда она ушла, бабушка заметила, что у нее пропали деньги, и обратилась в полицию. Полицейские нашли воровку, которая созналась, что приходила к старушке и видела, где хранятся сбережения. Отвлекая хозяйку квартиры, она взяла 50 тысяч рублей.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Женщина возместила ущерб. Идет расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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