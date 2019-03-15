2019-03-15T08:11:35+03:00
Общество

Риск высок: Ярославской области напророчили мусорный бунт

Пока что никто не обещает восстать против отходов
Наталия ЧЕРНОВОЛОВА
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Последний протест был почти год назадПоследний протест был почти год назадФото: Александр Клещев
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Ярославская область оказалась на 18 месте по мусорной напряженности из 33 регионов. Эксперты РАНХиГС и группа Wasteconsulting посчитали, что риск "мусорных протестов" в столице Золотого кольца высокий, но не критический. Социологи уверены в своих прогнозах на 57 процентов.

- Цель Индекса – информировать органы власти и общество об управленческих и политических рисках, препятствующих созданию в стране экономики замкнутого цикла, - рассказали составители Индекса мусорной напряженности.

Иследование еще идет, пока что в списке меньше половины российских регионов. К концу апреля эксперты обещают показать полную картину по стране. Тем временем, пока что в Ярославской области мусорные бунты не предвидятся. Последний митинг против чужого мусора был почти год назад. На Скоково мусор переработывают в полезные щебень и крошку, а недовольство оператором пока вытеснили более важные проблемы: например, отключение газа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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