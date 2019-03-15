3D-принтеры, метеостанции и крутые лаборатории появятся в шести школах Ярославской области

СЕГОДНЯ 07:33 2019-03-15T07:33:26+03:00

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В четверг, 14 марта, Дмитрий Миронов осмотрел супер-лабораторию в тутаевской школе №3. Технологичная лаборатория оборудована совсем не по-детски: 3D-принтер, метеостанция, наборы по робототехнике и электронике, микроскопы с цифровой камерой, а также все для экологического мониторинга и исследования нанотехнологий. В области это первая школьная лаборатория такого уровня. И ее уже активно используют школьники, например, строя роботов.

– Право быть первыми вы заслужили многолетней успешной работой, хорошими результатами учеников на олимпиадах и конкурсах, выпускников – на ЕГЭ, - заметил Дмитрий Миронов. - С помощью новой техники учащиеся смогут получить первые навыки компьютерного моделирования, конструирования и программирования, проведения научных экспериментов. Все это, безусловно, пригодится в будущем при выборе профессии и продолжении учебы в вузах.

Такие же лаборатории Правительство области обещает пожарить еще шести школам: двум в Ярославле, и по одной в Угличе, Переславле, Некрасовском и Пошехонье. Всего на проект «Школа открытий.76» потратят 41 миллион рублей. Кроме лабораторий, эти деньги пойдут на оборудование для ОГЭ по физике в 54 школах, лицеях и других учебных заведениях.

ИСТОЧНИК KP.RU