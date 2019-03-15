Шла, шла и нашла: ярославна потратила чужие 10 тысяч рублей на лекарства, еду, табак и пиво

СЕГОДНЯ 07:04 2019-03-15T07:04:58+03:00

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В Ярославле отправили под суд хитрую и предприимчивую преступницу. В один прекрасный день женщина нашла на улице банковскую карту. Причем карту бесконтактную, для оплаты которой часто не нужен пин-код. И решила женщина за чужой счет отправиться по магазинам. Но начала с аптеки, где потратила 2,5 тысячи рублей.

- Далее в вечернее время этого же дня совершила покупки в магазине «Табак и Пиво» на сумму 750 руб., несколькими операциями в продуктовых магазинах района на сумму более 7500 руб., - рассказали в прокуратуре.

В итоге ярославна погуляла на 10 тысяч рублей. А когда полиция начала расследовать кражу выяснилось, что 32-летняя женщина уже сидела. И тоже за свою жадность к деньгам. Так что для нее это будет не впервой. По закону женщина должна была сделать все, чтобы банковская карта вернулась к владельцу. А когда женщина решила этого не делать, она стала преступницей. Остальное лишь усугубит приговор.

ИСТОЧНИК KP.RU