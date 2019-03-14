Тревожная кнопка и время в пути: скорая помощь в Рыбинске станет технологичнее
В рыбинских каретах скорой помощи обновят электронную начинку ГЛОНАСС. Теперь там можно будет отследить когда вызов передали бригаде скорой и сколько времени она ехала на этот вызов, а сколько занималась больным.
– Новые возможности позволяют сократить время от получения вызова до реальной помощи больным, – уверена Екатерина Троицкая, заместитель председателя Правительства Ярославской области . – Благодаря обновлениям диспетчер теперь всегда может определить местоположение действующих машин скорой помощи, узнать информацию о вызове, состоянии пациента, что позволяет быстрее и правильнее принимать решения в различных ситуациях.
Кроме того, в системе появится тревожная кнопка. Новое дополнение уже проверили на ярославских скорых и результат всех устроил. Поэтому теперь его распространяют на все остальные районы.
ИСТОЧНИК KP.RU