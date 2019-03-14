2019-03-14T20:45:44+03:00
Спорт

Отбор на Россию: 600 больших и маленьких тхэквондистов приехали в Ярославль

У ярославцев хорошие шансы на медали
Наталия ЧЕРНОВОЛОВА
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600 больших и маленьких тхэквондистов приехали в Ярославль600 больших и маленьких тхэквондистов приехали в ЯрославльФото: Мэрия Ярославля
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В четверг, 14 февраля, в Ярославле началось Первенство Центрального федерального округа по тхэквондо. Больше 600 спортсменов от 7 до 39 лет приехали, чтобы побить своих соперников.

- У нас участвуют как мастера спорта международного класса, так и совсем молодые спортсмены. Здесь идёт отбор на чемпионат и первенство России, которые пройдут осенью и в начале следующего года. Стоит отметить, что последние три года спортсмены из Ярославской области стабильно входят в пятёрку лучших, - рассказал Вячеслав Маклаков, организатор чемпионата и первенства ЦФО .

За два дня этих соревнований на матах разыграют 197 комплектов медалей и восемь кубков. А УМВД по Ярославской области здесь же проводит отдельный фестиваль тхэквондо для детей от шести до одиннадцати лет. Этот фестиваль организовали в рамках антинаркотической акции "Сообщи, где торгуют смертью". А недавно в рамках этой же акции в Ярославле поймали двух мужчин с наркотиками. А два других ярославца пытались забросить героин в колонию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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