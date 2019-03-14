Подозрительные свертки: что в этот раз не смогли закинуть в ярославскую колонию

СЕГОДНЯ 19:54 2019-03-14T19:54:34+03:00

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Через забор ярославской колонии №8 снова пытались перебросить запрещенку. Четыре тугих свертка не дошли до заключенных во вторник, 12 марта. Полиция и сотрудники колонии поймали двух ярославцев, которые ошивались у забора. У одного из них уже была судимость.

- В результате досмотра у задержанных обнаружено 4 свертка, в которых находилось 6 мобильных телефонов и сверток с веществом, схожим с наркотическим, - рассказали в пресс-службе УФСИН.

Экспертиза этого "сходного с наркотическим" вещества показала, что это, увы, не мука для блинов. За полграмма героина из свертка мужчины могут переехать в общежитие по другую сторону от забора. Даже если бы мужчины не пытались перекинуть наркотики в колонию, а просто прогуливались с героином в кармане, это уже было бы преступлением. А теперь 38-летнему мужчине с судимостью и 26-летнему парню пока без судимости грозит немалый срок.

Напомним, недавно в Ярославле поймали двух мужчин с наркотиками.

ИСТОЧНИК KP.RU