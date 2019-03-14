2019-03-14T19:54:34+03:00
Происшествия

Подозрительные свертки: что в этот раз не смогли закинуть в ярославскую колонию

Два мужчины могут оказаться по другую сторону забора
Наталия ЧЕРНОВОЛОВА
Поделиться:
Фото: УФСИН по Ярославской областиФото: УФСИН по Ярославской области
Изменить размер текста:

Через забор ярославской колонии №8 снова пытались перебросить запрещенку. Четыре тугих свертка не дошли до заключенных во вторник, 12 марта. Полиция и сотрудники колонии поймали двух ярославцев, которые ошивались у забора. У одного из них уже была судимость.

- В результате досмотра у задержанных обнаружено 4 свертка, в которых находилось 6 мобильных телефонов и сверток с веществом, схожим с наркотическим, - рассказали в пресс-службе УФСИН.

Экспертиза этого "сходного с наркотическим" вещества показала, что это, увы, не мука для блинов. За полграмма героина из свертка мужчины могут переехать в общежитие по другую сторону от забора. Даже если бы мужчины не пытались перекинуть наркотики в колонию, а просто прогуливались с героином в кармане, это уже было бы преступлением. А теперь 38-летнему мужчине с судимостью и 26-летнему парню пока без судимости грозит немалый срок.

Напомним, недавно в Ярославле поймали двух мужчин с наркотиками.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Тревожная кнопка и время в пути: скорая помощь в Рыбинске станет технологичнее
Отбор на Россию: 600 больших и маленьких тхэквондистов приехали в Ярославль
Хороший мэр и новости интересные: Владимир Волков возглавил медиарейтинг за месяц
Подсобный рабочий ярославского музея избил школьников за то, что они шумели
Стартовал международный фестиваль «Джаз над Волгой»
В Ярославской области задержали серийного телефонного мошенника из Новосибирска
В Ярославле «заминировали» кафе в центре и жилой дом
Ярославцы смогут смотреть, покупать, арендовать фильмы и сериалы
Труд сделал из обезьяны человека: пристрастившихся к выпивке студентов отправят на обязательные работы
В Рыбинске пройдет чемпионат России по шорт-треку
Власти Ярославля объяснили, где будут сдавать кровь жители Резинотехники
В Рыбинске женщина грозилась скинуть своих детей с балкона
Поезд врезался в автомобиль в Ярославской области
Ярославец «продал» свою фамилию, чтобы не платить кредит
В Ярославле поймали трех парней с синтетическими наркотиками и героином
«Ростелеком» представляет новую онлайн-игру
В Ярославской области столкнулись два «Ниссана». Один из водителей погиб
В Ярославле появится детская поликлиника, двое яслей, детские сады и новая школа
Наберут по объявлениям? Мэрия Ярославля ищет нового пресс-секретаря
«Бронепоезд» получил пробоину в Петербурге
Аллея хот догов и третья смена в ярославских школах. Депутат Евгения Овод против многоэтажек на Которосольной набережной
Ярославская область задолжала рекордную сумму за газ. Счет идет на миллиарды