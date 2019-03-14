Хороший мэр и новости интересные: Владимир Волков возглавил медиарейтинг за месяц

СЕГОДНЯ 18:45 2019-03-14T20:05:42+03:00

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Ярославский мэр стал самым обсуждаемым градоначальником центральной России. Владимир Волков с большим отрывом возглавил рейтинг "Медиалогии" за февраль 2019 года.

- Владимир Волков начал лично ходить по дворам и следить, как идет уборка. Помимо этого, мэр Ярославля Владимир Волков стал президентом Союза Золотого кольца, - вспомнили самые весомые новости февраля в "Медиалогии".

Также в компании заметили поручения мэра по обновлению автобусов, троллейбусов, трамваев и созданию более удобной модели транспорта. Правда, эксперты не заметили, что еще в декабре прошлого года Владимир Волков официально вступил в должность мэра Ярославля. И отбросил приставку "врио".

Напомним, недавно ярославский мэр оказался на последней строчке в рейтинге образованности. Правда, это оказалась ошибка.

ИСТОЧНИК KP.RU