2019-03-14T20:05:42+03:00
Политика

Хороший мэр и новости интересные: Владимир Волков возглавил медиарейтинг за месяц

Эксперты "Медиалогии" учли все инициативы градоначальника
Наталия ЧЕРНОВОЛОВА
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Фото: страница Владимира Волкова в соцсетяхФото: страница Владимира Волкова в соцсетях
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Ярославский мэр стал самым обсуждаемым градоначальником центральной России. Владимир Волков с большим отрывом возглавил рейтинг "Медиалогии" за февраль 2019 года.

- Владимир Волков начал лично ходить по дворам и следить, как идет уборка. Помимо этого, мэр Ярославля Владимир Волков стал президентом Союза Золотого кольца, - вспомнили самые весомые новости февраля в "Медиалогии".

Также в компании заметили поручения мэра по обновлению автобусов, троллейбусов, трамваев и созданию более удобной модели транспорта. Правда, эксперты не заметили, что еще в декабре прошлого года Владимир Волков официально вступил в должность мэра Ярославля. И отбросил приставку "врио".

Напомним, недавно ярославский мэр оказался на последней строчке в рейтинге образованности. Правда, это оказалась ошибка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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