2019-03-14T18:32:25+03:00
Происшествия

Подсобный рабочий ярославского музея избил школьников за то, что они шумели

Региональное отделение ОНФ требует провести проверку случившегося
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Подсобный рабочий ярославского музея избил школьников за то, что они шумелиПодсобный рабочий ярославского музея избил школьников за то, что они шумелиФото: Анатолий ЖДАНОВ
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Ярославское отделение ОНФ потребовало провести проверку по обращениям родителей, которые пожаловались, что их детей в музее избил подсобный рабочий. Пострадали ребята из 6 класса школы №2.

По предварительной информации, инцидент произошел, когда ученики после экскурсии пришли в гардероб. Там же находились дети из параллельного класса. В небольшом помещении было людно и шумно.

- В какой-то момент в гардероб зашел мужчина, начал кричать, ругаться матом, требовал, чтобы дети замолчали, а потом и вовсе накинулся на них с кулаками, - рассказала мама одного из учеников. – Мой сын получил удар в челюсть, нам пришлось ехать в травмпункт. За ребят попыталась вступиться учительница, но этот человек замахнулся на нее и начал угрожать.

Общественники отметили, что произошедшее вызывает возмущение и недоумение.

- Жестокость в отношении детей недопустима, и мы считаем, что полиция должна разобраться в ситуации предельно внимательно, - прокомментировал член регионального штаба ОНФ Тарас Сидорин.

В надежде на помощь в проверке данного факта общественники обратились к руководству УМВД России по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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