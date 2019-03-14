Стартовал международный фестиваль «Джаз над Волгой»

СЕГОДНЯ 18:04 2019-03-14T18:04:49+03:00

Событие проходит с 13 по 18 марта

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С 13 марта в Ярославле проходит международный фестиваль «Джаз над Волгой». Его торжественное открытие состоялось в концертном зале государственной филармонии имени Л.В. Собинова.

Выступления пройдут на сценических площадках его организаторов – Ярославской филармонии и Ярославского городского джазового центра. Ведущий концертных программ – музыковед, заслуженный деятель искусств России, член Союза композиторов РФ профессор Владимир Фейертаг.

– Вот уже 40 лет крупнейшим музыкальным событием ярославской весны каждого нечетного года становится фестиваль «Джаз над Волгой». Это не только концерты, но и деловая программа, включающая конкурс юных талантов, презентации, а также дружеское общение музыкантов из разных стран мира, - прокомментировала директор департамента культуры области Марина Васильева.

Среди участников мы увидим: именитых джазовых исполнителей, звезд отечественного и мирового уровня, коллективы: Alex Sipiagin Quintet, featuring Alina Engibaryan (Нью-Йорк), LRK Trio (Москва), FZ Quartet (Италия – Испания) и других. Ярославль представят струнный проект Ильи Ершова, «Overdrive Blues Band» Сергея Кузнецова, «Standards III» Андрея Мартыненко и Милана Чижевская.

В рамках фестиваля пройдет международный конкурс детских джазовых коллективов и солистов «Музыкальный родник – детям». Председатель жюри – арт-директор фестиваля, «русская звезда американского джаза», знаменитый трубач Алексей Сипягин. Закрытие фестиваля состоятся в Переславле-Залесском 18 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU