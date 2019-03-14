2019-03-14T18:04:49+03:00
Звезды

Стартовал международный фестиваль «Джаз над Волгой»

Событие проходит с 13 по 18 марта
Лейла Березовская
Поделиться:
Изменить размер текста:

С 13 марта в Ярославле проходит международный фестиваль «Джаз над Волгой». Его торжественное открытие состоялось в концертном зале государственной филармонии имени Л.В. Собинова.

Выступления пройдут на сценических площадках его организаторов – Ярославской филармонии и Ярославского городского джазового центра. Ведущий концертных программ – музыковед, заслуженный деятель искусств России, член Союза композиторов РФ профессор Владимир Фейертаг.

– Вот уже 40 лет крупнейшим музыкальным событием ярославской весны каждого нечетного года становится фестиваль «Джаз над Волгой». Это не только концерты, но и деловая программа, включающая конкурс юных талантов, презентации, а также дружеское общение музыкантов из разных стран мира, - прокомментировала директор департамента культуры области Марина Васильева.

Среди участников мы увидим: именитых джазовых исполнителей, звезд отечественного и мирового уровня, коллективы: Alex Sipiagin Quintet, featuring Alina Engibaryan (Нью-Йорк), LRK Trio (Москва), FZ Quartet (ИталияИспания) и других. Ярославль представят струнный проект Ильи Ершова, «Overdrive Blues Band» Сергея Кузнецова, «Standards III» Андрея Мартыненко и Милана Чижевская.

В рамках фестиваля пройдет международный конкурс детских джазовых коллективов и солистов «Музыкальный родник – детям». Председатель жюри – арт-директор фестиваля, «русская звезда американского джаза», знаменитый трубач Алексей Сипягин. Закрытие фестиваля состоятся в Переславле-Залесском 18 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Тревожная кнопка и время в пути: скорая помощь в Рыбинске станет технологичнее
Отбор на Россию: 600 больших и маленьких тхэквондистов приехали в Ярославль
Подозрительные свертки: что в этот раз не смогли закинуть в ярославскую колонию
Хороший мэр и новости интересные: Владимир Волков возглавил медиарейтинг за месяц
Подсобный рабочий ярославского музея избил школьников за то, что они шумели
В Ярославской области задержали серийного телефонного мошенника из Новосибирска
В Ярославле «заминировали» кафе в центре и жилой дом
Ярославцы смогут смотреть, покупать, арендовать фильмы и сериалы
Труд сделал из обезьяны человека: пристрастившихся к выпивке студентов отправят на обязательные работы
В Рыбинске пройдет чемпионат России по шорт-треку
Власти Ярославля объяснили, где будут сдавать кровь жители Резинотехники
В Рыбинске женщина грозилась скинуть своих детей с балкона
Поезд врезался в автомобиль в Ярославской области
Ярославец «продал» свою фамилию, чтобы не платить кредит
В Ярославле поймали трех парней с синтетическими наркотиками и героином
«Ростелеком» представляет новую онлайн-игру
В Ярославской области столкнулись два «Ниссана». Один из водителей погиб
В Ярославле появится детская поликлиника, двое яслей, детские сады и новая школа
Наберут по объявлениям? Мэрия Ярославля ищет нового пресс-секретаря
«Бронепоезд» получил пробоину в Петербурге
Аллея хот догов и третья смена в ярославских школах. Депутат Евгения Овод против многоэтажек на Которосольной набережной
Ярославская область задолжала рекордную сумму за газ. Счет идет на миллиарды