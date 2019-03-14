В Ярославской области задержали серийного телефонного мошенника из Новосибирска

СЕГОДНЯ 17:59 2019-03-14T17:59:48+03:00

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В Ярославской области задержали телефонного мошенника. Он обманул 82-летнюю жительницу Переславля-Залесского. Женщина лишилась 39 тысяч рублей.

- Пенсионерке по телефону позвонил неизвестный, представился родственником и сообщил, что стал виновником ДТП - сбил ребенка. Теперь ему якобы нужны, чтобы отдать семье на лечение пострадавшего малыша. Потом, изменив голос в процессе разговора, злоумышленник представился сотрудником правоохранительных органов и потребовал вознаграждение за отказ в возбуждении уголовного дела. Женщина согласилась передать деньги. К ней подъехал незнакомый мужчина, которому она отдала наличные, - рассказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Сотрудниками уголовного розыска установлен и задержан подозреваемый. Им оказался 36-летний житель Новосибирска, который приехал в Переславль. В настоящее время установлена его причастность к совершению 11 аналогичных преступлений. Общая сумма ущерба составила более 600 тысяч рублей. Оказалось, что своих жертв он находил, просто набирая на телефоне случайный порядок цифр. Если ему отвечали пожилые люди, он разыгрывал перед ними свой «спектакль».

Известно, что злоумышленник уже привлекался к уголовной ответственности. Сейчас на него заведены уголовные дела по статье «Мошенничество», а сам мужчина взят под стражу. Преступнику грозит реальный срок заключения.

Между тем, в УМВД России по Ярославской области порекомендовали жителям региона во избежание подобных ситуаций постоянно поддерживать связь с пожилыми родственниками, предупреждать их о подобных случаях. Важно знать, что мошенники могут звонить с незнакомого номера, представиться родственниками или знакомыми, сотрудниками правоохранительных органов и сообщить, что сын, внук совершил ДТП, задержан или попал в другую неприятную ситуацию, и для решения проблемы необходимо перевести на указанный счет или передать незнакомому человеку деньги. В таких ситуациях свяжитесь с родственниками и обращайтесь в полицию по телефону 02, с сотового – 102. Телефон доверия УМВД России по Ярославской области (4852) 73-10-50.

ИСТОЧНИК KP.RU