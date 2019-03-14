2019-03-14T16:40:05+03:00
Происшествия

В Ярославле «заминировали» кафе в центре и жилой дом

Лже-террористкой оказалась пьяная женщина
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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В Ярославле пьяная горожанка «заминировали» кафе в центре и жилой дом.В Ярославле пьяная горожанка «заминировали» кафе в центре и жилой дом.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В Ярославле сообщили о минировании кафе в центральном Кировским районе города. Анонимный звонок по номеру «02» поступил в ночь на 12 марта.

- В ходе проверки опасных предметов обнаружено не было, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

А чуть позже в полицию поступило еще одно сообщение - о якобы минировании дома во Фрунзенском районе. Здесь тоже взрывных устройств не обнаружили. Зато полиция вычислила звонившего. В обоих случаях это был один и тот же человек. Вернее, одна – 31-летняя женщина, которая в момент совершения преступлений находилась в состоянии алкогольного опьянения. На нее завели уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Злоумышленнице грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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