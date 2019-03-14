Ярославцы смогут смотреть, покупать, арендовать фильмы и сериалы

СЕГОДНЯ 16:08 2019-03-14T16:08:17+03:00

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С помощью приложения Wink от «Ростелекома». Сервис в Центральной России подключили почти 650 тысяч уникальных пользователей. Жители Ярославской области установили приложение более13 тысяч раз, сообщает пресс-служба компании.

Из них на устройства Smart TV от Samsung – более семи тысяч, ещё три тысячи – на гаджеты под управлением Android, а третье месте уверенно держат Smart TV LG – такой способ выбрали более тысячи абонентов Ярославского региона.

Приложение Wink это ОТТ-сервис от «Ростелекома», в котором можно смотреть фильмы и сериалы на любой вкус на любых устройствах: компьютерах, планшетах, смартфонах и устройствах Smart TV. С помощью цифрового решения абоненты могут управлять просмотром, покупать или брать фильмы в аренду, скачивать контент, чтобы посмотреть его позже офлайн.

«По данным британских аналитиков, наша страна занимает второе место в мире по уровню пиратства. Поэтому мы не просто продаем контент – мы делаем этот процесс удобным, простым, а главное, эмоционально оправданным. Когда дома стоит телевизор с функционалом Smart TV и есть буквально несколько минут, чтобы выбрать фильм и начать просмотр, не хочется ни качать видео, ни думать о качестве картинки, ни смотреть рекламу. Для нашего пользователя основная мотивация выбрать Wink – это, в первую очередь, удобство и экономия времени, а потом уже полностью легальный контент», - рассказал директор Проектно-продуктового офиса МРФ «Центр» ПАО «Ростелеком» Дмитрий Ерастов.

ИСТОЧНИК KP.RU