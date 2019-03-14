Труд сделал из обезьяны человека: пристрастившихся к выпивке студентов отправят на обязательные работы
Двое молодых парней в Рыбинске пытались украсть спиртное
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Двое студентов из Рыбинска совсем отбились от рук: парни пытались украсть спиртное в одном из магазинов. 21-летний повеса и его 22-летний «подельник» просто по очереди подходили к стеллажу и прятали бутылки под одежду, пока их не заметили сотрудники и не вызвали полицию. Владелец торговой точки оценил причиненный ему ущерб в четыре с половиной тысячи.
Стоит ли говорить, что молодые герои активно способствовали раскрытию преступления, раскаялись, написали явки с повинной и полностью признали свою вину.
Суд назначил оболтусам 160 часов обязательных работ
ИСТОЧНИК KP.RU