В Рыбинске пройдет чемпионат России по шорт-треку

СЕГОДНЯ 14:50 2019-03-14T15:41:27+03:00

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С 22 по 24 марта во Дворце спорта «Полет» Рыбинска состоятся соревнования по шорт-треку. На лед выйдут 100 сильнейших спортсменов страны.

В составе команды Ярославской области собрались воспитанники спортивной школы №4 Рыбинска. Среди них двукратная чемпионка России в многоборье Ольга Белякова, участники и призеры различных чемпионатов: Дмитрий Доколин, Никита Барташук, Дарья Розмахова, Никита Золотков, Антон Воронин и Антон Москвичев. Также ожидается участие в стартах Владимира Григорьева, представителя Московской области, олимпийского чемпиона 2014 года в Сочи в эстафете, серебряного призера Олимпиады 2014 года на дистанции 1000 метров.

В субботу, 23 марта, в 12.15 состоится торжественное открытие соревнований, далее – забеги на дистанциях. 24 марта в 13 часов стартуют забеги на дистанции и финалы в эстафетах. Вход на соревнования бесплатный.

ИСТОЧНИК KP.RU