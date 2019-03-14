СЕГОДНЯ 14:38 2019-03-14T15:43:22+03:00

В Ярославле больницы №3 и №7 объединили, а люди запутались - куда им теперь ходить. Фото: Правительство Ярославской области

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Власти Ярославля объяснили, где будут сдавать кровь жители Резинотехники. Этот вопрос особенно волновал пациентов после слияния заволжских больниц №3 и №7. Люди, которые закреплены за больницей №7, опасались, что теперь им придется ездить по другому адресу.

— Для жителей района ничего не изменится. Они будут получать те же медицинские услуги по тому же адресу, что и раньше. Объединение больниц затронет только административный аппарат и работу сотрудников, что не повлияет на качество обслуживания населения, — объяснил 14 марта на заседании специально созданной рабочей группы мэр города Владимир Волков.

Главврач больницы Владимир Баунов пояснил, что сдавать анализы пациенты будут там же, где и раньше. Но само исследование будет проводиться в лаборатории больницы №3, где качественнее оборудование. На базе бывшей больницы №7 будет допустимо проведение исследований только в экстренных случаях. Также руководство больницы добавило, что одной из главных задач на сегодняшний день является сокращение очередей к специалистам. Для этого планируют привлечь дополнительные кадры.

Напомним, после объединения больниц люди вышли на стихийный митинг.

ИСТОЧНИК KP.RU