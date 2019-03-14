Власти Ярославля объяснили, где будут сдавать кровь жители Резинотехники
Власти Ярославля объяснили, где будут сдавать кровь жители Резинотехники. Этот вопрос особенно волновал пациентов после слияния заволжских больниц №3 и №7. Люди, которые закреплены за больницей №7, опасались, что теперь им придется ездить по другому адресу.
— Для жителей района ничего не изменится. Они будут получать те же медицинские услуги по тому же адресу, что и раньше. Объединение больниц затронет только административный аппарат и работу сотрудников, что не повлияет на качество обслуживания населения, — объяснил 14 марта на заседании специально созданной рабочей группы мэр города Владимир Волков.
Главврач больницы Владимир Баунов пояснил, что сдавать анализы пациенты будут там же, где и раньше. Но само исследование будет проводиться в лаборатории больницы №3, где качественнее оборудование. На базе бывшей больницы №7 будет допустимо проведение исследований только в экстренных случаях. Также руководство больницы добавило, что одной из главных задач на сегодняшний день является сокращение очередей к специалистам. Для этого планируют привлечь дополнительные кадры.
Напомним, после объединения больниц люди вышли на стихийный митинг.
ИСТОЧНИК KP.RU