В Рыбинске женщина грозилась скинуть своих детей с балкона

СЕГОДНЯ 13:40 2019-03-14T13:56:09+03:00

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Серьезное происшествие случилось 12 марта в Рыбинске. 46-летняя женщина вывела на балкон многоэтажки своих пятилетних детей-двойняшек и, как говорят очевидцы, угрожала, что скинет их вниз. Обеспокоенные прохожие вызвали полицию.

- В полицию поступило сообщение о том, что на балконе одного из домов по улице Куйбышева находится женщина, которая ведет себя неадекватно, вместе с ней ее малолетние дети. Прибыв на место происшествия, сотрудники полиции передали ее медработникам, - рассказали в пресс-службе областного УМВД.

Сейчас по факту инцидента проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. С детьми сейчас все в порядке. Они находятся с отцом.

ИСТОЧНИК KP.RU