2019-03-14T12:56:43+03:00
Происшествия

Поезд врезался в автомобиль в Ярославской области

Водитель легковушки в Рыбинске не заметила приближающийся состав [фото]
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
Поделиться:
Поезд врезался в легковушку в Рыбинске. Фото: МЧС Ярославль.Поезд врезался в легковушку в Рыбинске. Фото: МЧС Ярославль.
Изменить размер текста:

В Рыбинске поезд сбил легковой автомобиль SsangYong. Авария произошла 13 марта в 17 часов 25 минут на железнодорожных путях в районе проспекта Революции. Там расположен нерегулируемый железнодорожный переезд. По предварительной информации, 27-летняя девушка, которая находилась за рулем авто, не заметила приближающийся состав.

- Машинист локомотива при приближении к переезду увидел автомобиль, следующий по дороге в сторону переезда, и стал подавать звуковые сигналы. Водитель автомобиля на них не реагировал, нарушил правила дорожного движения и выехал на переезд перед приближающимся поездом. Машинист применил экстренное торможение, но из-за малого расстояния столкновения предотвратить не удалось, - прокомментировали ситуацию в СЖД.

Водитель не заметила приближающийся состав. Фото: МЧС Ярославль.

Водитель не заметила приближающийся состав. Фото: МЧС Ярославль.

К счастью, в результате происшествия никто не пострадал. На движение поездов ДТП не повлияло.В СЖД добавили, что с начала года это пока первая подобная авария на переездах, и попросили водителей быть более внимательными при приближении к железной дороге.

К счастью, в ДТП никто не пострадал. Фото: ГИБДД Рыбинска.

К счастью, в ДТП никто не пострадал. Фото: ГИБДД Рыбинска.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ярославле «заминировали» кафе в центре и жилой дом
Ярославцы смогут смотреть, покупать, арендовать фильмы и сериалы
Труд сделал из обезьяны человека: пристрастившихся к выпивке студентов отправят на обязательные работы
В Рыбинске пройдет чемпионат России по шорт-треку
Власти Ярославля объяснили, где будут сдавать кровь жители Резинотехники
В Рыбинске женщина грозилась скинуть своих детей с балкона
Ярославец «продал» свою фамилию, чтобы не платить кредит
В Ярославле поймали трех парней с синтетическими наркотиками и героином
«Ростелеком» представляет новую онлайн-игру
В Ярославской области столкнулись два «Ниссана». Один из водителей погиб
В Ярославле появится детская поликлиника, двое яслей, детские сады и новая школа
Наберут по объявлениям? Мэрия Ярославля ищет нового пресс-секретаря
«Бронепоезд» получил пробоину в Петербурге
Аллея хот догов и третья смена в ярославских школах. Депутат Евгения Овод против многоэтажек на Которосольной набережной
Ярославская область задолжала рекордную сумму за газ. Счет идет на миллиарды