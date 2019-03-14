Поезд врезался в автомобиль в Ярославской области

СЕГОДНЯ 12:56 2019-03-14T12:56:43+03:00

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В Рыбинске поезд сбил легковой автомобиль SsangYong. Авария произошла 13 марта в 17 часов 25 минут на железнодорожных путях в районе проспекта Революции. Там расположен нерегулируемый железнодорожный переезд. По предварительной информации, 27-летняя девушка, которая находилась за рулем авто, не заметила приближающийся состав.

- Машинист локомотива при приближении к переезду увидел автомобиль, следующий по дороге в сторону переезда, и стал подавать звуковые сигналы. Водитель автомобиля на них не реагировал, нарушил правила дорожного движения и выехал на переезд перед приближающимся поездом. Машинист применил экстренное торможение, но из-за малого расстояния столкновения предотвратить не удалось, - прокомментировали ситуацию в СЖД.

Водитель не заметила приближающийся состав. Фото: МЧС Ярославль.

К счастью, в результате происшествия никто не пострадал. На движение поездов ДТП не повлияло.В СЖД добавили, что с начала года это пока первая подобная авария на переездах, и попросили водителей быть более внимательными при приближении к железной дороге.

К счастью, в ДТП никто не пострадал. Фото: ГИБДД Рыбинска.

ИСТОЧНИК KP.RU