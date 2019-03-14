Ярославец «продал» свою фамилию, чтобы не платить кредит

СЕГОДНЯ 11:18 2019-03-14T11:18:45+03:00

Мужчина отказался от своей фамилии из-за 70 тысяч рублей, которые все равно пришлось платить Фото: Роман Рыжиков

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Еще один курьезный случай из жизни ярославских судебных приставов. Чтобы не платить по счетам, должник отказался от своей фамилии. Мужчина сменил ее и был уверен, что теперь его никто не найдет. Сделал он это всего из-за 70 тысяч рублей, взятых в кредит.

Первое время его план даже работал – приставы не могли найти его, потому что, действительно, искали по старой фамилии. Когда же они выяснили, что должник сменил паспорт, без труда узнали, что у него есть машина и наложили запрет регистрационных действий.

Ни о чем не подозревая, мужчина попытался продать автомобиль, но сделка так и не состоялась. Должнику пришлось заплатить всю сумму целиком.

ИСТОЧНИК KP.RU