2019-03-14T12:29:40+03:00
Происшествия

В Ярославле поймали трех парней с синтетическими наркотиками и героином

Все они попадут под уголовную ответственность
Екатерина РЯБЦЕВА
Поделиться:
В Ярославле проходит акция «Сообщи, где торгуют смертью», в рамках которой оперативники ищут наркоторговцевВ Ярославле проходит акция «Сообщи, где торгуют смертью», в рамках которой оперативники ищут наркоторговцевФото: Екатерина РЯБЦЕВА
Изменить размер текста:

В Ярославле проходит акция «Сообщи, где торгуют смертью». В рамках этого мероприятия сотрудники наркоконтроля задержали 31- и 24-летних местных жителей, у которых с собой были два свертка с непонятным веществом. Эксперты-криминалисты установили, что вещество синтетическое, а его вес составляет почти 2,5 грамма.

Почти такой же случай произошел в Дзержинском районе. У 23-летнего молодого человека нашли такой же сверток, только в нем был тяжелый наркотик – героин, массой в 2,826 грамма. Это установили также после экспертизы.

По фактам преступлений возбуждены уголовные дела по статье 228 УК РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ярославле «заминировали» кафе в центре и жилой дом
Ярославцы смогут смотреть, покупать, арендовать фильмы и сериалы
Труд сделал из обезьяны человека: пристрастившихся к выпивке студентов отправят на обязательные работы
В Рыбинске пройдет чемпионат России по шорт-треку
Власти Ярославля объяснили, где будут сдавать кровь жители Резинотехники
В Рыбинске женщина грозилась скинуть своих детей с балкона
Поезд врезался в автомобиль в Ярославской области
Ярославец «продал» свою фамилию, чтобы не платить кредит
«Ростелеком» представляет новую онлайн-игру
В Ярославской области столкнулись два «Ниссана». Один из водителей погиб
В Ярославле появится детская поликлиника, двое яслей, детские сады и новая школа
Наберут по объявлениям? Мэрия Ярославля ищет нового пресс-секретаря
«Бронепоезд» получил пробоину в Петербурге
Аллея хот догов и третья смена в ярославских школах. Депутат Евгения Овод против многоэтажек на Которосольной набережной
Ярославская область задолжала рекордную сумму за газ. Счет идет на миллиарды