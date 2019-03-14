В Ярославле поймали трех парней с синтетическими наркотиками и героином
Все они попадут под уголовную ответственность
В Ярославле проходит акция «Сообщи, где торгуют смертью», в рамках которой оперативники ищут наркоторговцевФото: Екатерина РЯБЦЕВА
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В Ярославле проходит акция «Сообщи, где торгуют смертью». В рамках этого мероприятия сотрудники наркоконтроля задержали 31- и 24-летних местных жителей, у которых с собой были два свертка с непонятным веществом. Эксперты-криминалисты установили, что вещество синтетическое, а его вес составляет почти 2,5 грамма.
Почти такой же случай произошел в Дзержинском районе. У 23-летнего молодого человека нашли такой же сверток, только в нем был тяжелый наркотик – героин, массой в 2,826 грамма. Это установили также после экспертизы.
По фактам преступлений возбуждены уголовные дела по статье 228 УК РФ.
ИСТОЧНИК KP.RU