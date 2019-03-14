В Ярославской области столкнулись два «Ниссана». Один из водителей погиб
Смертельное ДТП произошло в Туношне
Водитель одной из иномарок погиб в больницеФото: ГУ МЧС по Ярославской области
Изменить размер текста:
В среду, 13 марта, на федеральной трассе М-8 «Холмогоры» в Ярославской области случилось смертельное ДТП. Около 19:20 в Туношне столкнулись две иномарки. Лобовой удар был такой силы, что машины превратились в груду железа. В пресс-службе УМВД сообщают, что столкнулись два «Ниссана». Один из них был в расклейке такси.
- В результате ДТП водитель «Ниссана», мужчина 1959 г.р., был госпитализирован с травмами, скончался в больнице, - сообщили в пресс-службе УМВД.
На месте работали спасатели и медики. Проводится проверка.
На месте работали спасателиФото: ГУ МЧС по Ярославской области
ИСТОЧНИК KP.RU