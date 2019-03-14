2019-03-14T12:34:25+03:00
Происшествия

В Ярославской области столкнулись два «Ниссана». Один из водителей погиб

Смертельное ДТП произошло в Туношне
Роман Рыжиков
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Водитель одной из иномарок погиб в больницеВодитель одной из иномарок погиб в больницеФото: ГУ МЧС по Ярославской области
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В среду, 13 марта, на федеральной трассе М-8 «Холмогоры» в Ярославской области случилось смертельное ДТП. Около 19:20 в Туношне столкнулись две иномарки. Лобовой удар был такой силы, что машины превратились в груду железа. В пресс-службе УМВД сообщают, что столкнулись два «Ниссана». Один из них был в расклейке такси.

- В результате ДТП водитель «Ниссана», мужчина 1959 г.р., был госпитализирован с травмами, скончался в больнице, - сообщили в пресс-службе УМВД.

На месте работали спасатели и медики. Проводится проверка.

На месте работали спасатели Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

На месте работали спасателиФото: ГУ МЧС по Ярославской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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