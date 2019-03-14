В Ярославле появится детская поликлиника, двое яслей, детские сады и новая школа

СЕГОДНЯ 10:26 2019-03-14T12:41:55+03:00

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В 2019 году в Ярославле начнется строительство детской поликлиники при КБ №2. Здание будет располагаться на улице Попова, недалеко от дома 24. Всего поликлинику смогут посещать до 500 маленьких ярославцев в день. Строительство завершится к 2021 году.

Кроме того, в городе появятся еще двое яслей на 90 мест и два детских сада на 220 мест. Они откроются во Фрунзенском и Дзержинском районе. В микрорайоне Сокол начнется строительство школы, которая рассчитана на 750 учеников. В школе будет 30 кабинетов, 12 из которых для начальной школы и 18 – для учеников 5-11 классов. Также на территории школы будет физкультурно-спортивная зона с футбольным, волейбольным и баскетбольным полями и площадкой для гимнастики.

ИСТОЧНИК KP.RU