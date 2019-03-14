Наберут по объявлениям? Мэрия Ярославля ищет нового пресс-секретаря

СЕГОДНЯ 10:12 2019-03-14T10:18:27+03:00

Сначала посмотрят, нет ли кандидатов среди "своих"

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В понедельник, 11 марта, уволилась пресс-секретарь мэра Ярославля Светлана Израилева. А,как говорится, свято место пусто не бывает - в команду мэра уже ищут нового специалиста по взаимодействию со СМИ. Отдел кадров открыл вакансию руководителя управления информационной политики. Кого возьмут в пресс-службу Волкова?

Во-первых, кого-то из своих. Сначала рассмотрят заявки коллег, состоящих в кадровом резерве. Во-вторых, кого-то опытного. Важным критерием является опыт работы по профессии не менее двух лет. В-третьих, образованного. Только тот, кто закончил высшее учебное заведение может получить такую престижную и ответственную работу.

Если вдруг среди чиновников не найдется подходящего по всем параметрам кандидата, будут выбирать открыто.

Пока вакансии на сайте мэрии не появилось, но в скором времени это должно произойти. Кроме того, информации о том, сколько будут платить новоиспеченному или переквалифицировавшемуся чиновнику, не известно. Это можно будет узнать уже на собеседовании.

ИСТОЧНИК KP.RU