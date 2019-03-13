2019-03-13T23:13:49+03:00
Спорт

«Бронепоезд» получил пробоину в Петербурге

В первом матче полуфинала Западной конференции команда Дмитрия Квартальнова уступила питерским армейцам
Виктор ПОЛЯК
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Хоть и ожидали поклонники нашего «бронепоезда» тяжелой серии против сильнейшей, пожалуй, российской команды КХЛ, не особо полагаясь на возможность что-то противопоставить, поскольку в этом сезоне ни разу ярославцы не смогли забросить в ворота СКА хоть одну шайбу в основное время, но плей-офф еще раз показал, что тут все иначе выглядит. Правда, в Петербурге нашему «бронепоезду» снова не удалось поразить армейские ворота, однако сам ход игры и результат матча может считаться крупной нашей неудачей. Во всяком случае, первый период парни Дмитрия Квартальнова провели намного предпочтительнее хозяев льда. Ярославцы были быстрее армейцев и смогли создать у их ворот побольше острых ситуаций, нежели армейцы у ворот Александра Салака. Именно ему, опытному чеху, доверил тренерский штаб «Локомотива» пост № 1. И не ошибся. Салак провел просто блестящий матч, несколько раз заставив ярославских болельщиков восхищаться, а питерских – огорчаться. Конечно, отменно отработали в защите и партнеры Салака, которым нужно было сдерживать атаки питерских мастерюг, в том числе Павла Дацюка. Причем, наши ребята достойно им противостояли. Но вот против пары странных судейских решений пришлось несладко. Арбитры порой крайне придирчиво оценивали действия ярославцев, пропуская похожие нарушения хозяев льда. Два периода «бронепоезд» оставался непробиваемым, несмотря на четыре удаления, из которых три имели место в первом периоде. Выстоять все же удалось, но сил при этом было затрачено многовато. И сказалось все при реализации своих выгодных моментов. Нашим просто не хватило свежести на завершениях. Особенно досаден был момент, когда трое ярославцев выкатили на одного защитника, но точный пас не получился, что и стало главной досадой матча. Армейцы со своей стороны все же смогли выцарапать свой гол после более чем сомнительного удаления Максима Осипова в третьем периоде. Хотя во многом там еще хозяевам помог рикошет после блестящего сейва Салака. Отчаянные попытки парней Дмитрия Квартальнова спасти игру не дали нужного эффекта, но оставили большие надежды на то, что в следующей игре «бронепоезд» свое сможет взять.

СКА(СПб) – «Локомотив» - 1:0(0:0;0:0;1:0) Счет в серии до 4-ех побед – 1:0

ИСТОЧНИК KP.RU

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