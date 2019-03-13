Аллея хот догов и третья смена в ярославских школах. Депутат Евгения Овод против многоэтажек на Которосольной набережной

СЕГОДНЯ 20:13 2019-03-13T20:13:57+03:00

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На Которосольной набережной, между колесом обозрения и Толбухинским мостом может появиться новый жилой квартал. По плану, здесь будут жить 2285 жителей. Люди будут гулять по аллее хот догов, выходить по пирсам к воде, кататься на велосипедном дёрт-треке, даже смотреть кино в летнем кинотеатре. Только вот в школу, похоже, детей отвести будет некуда, только в детский сад на 133 места.

- Нормы говорят, что школы должны находиться в радиусе доступности от жилья равном 500 метрам, - возмутилась депутат Евгения Овод.- Но все школы в проекте за этими пределами, расстояние до существующих школ превышает норматив почти в два раза!

Евгения Овод задалась справедливым вопросом: даже если отбросить все нарушения, смогут ли близлежащие школы принять новых учеников, тогда как сами уже работают в две смены.

Депутат считает, что проект планировки выполнен с грубыми нарушениями, а его реализация приведет к перегрузке объектов инфраструктуры в Кировском районе Ярославля. Следовательно, его нельзя было даже выносить на общественные обсуждения.

ИСТОЧНИК KP.RU