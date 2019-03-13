Ярославская область задолжала рекордную сумму за газ. Счет идет на миллиарды

СЕГОДНЯ 18:37 2019-03-13T18:42:58+03:00

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Ярославскую область начинают отключать от газа. На такие меры «Газпром межрегионгаз Ярославль» пошел из-за долга почти в три миллиарда рублей. Это рекорд за последние пять лет. И цифры продолжают расти.

- «Газпром межрегионгаз Ярославль», действуя строго в соответствии с законодательством и в рамках своих полномочий, с 1 марта вынуждено приступить к проведению процедур введения ограничений поставок природного газа на теплоисточники, - сказано в официальном релизе организации. - Всем предприятиям-должникам направляются соответствующие уведомления, и в случае неоплаты и не предоставления гарантий, поставщик вынужден будет прибегнуть к крайней мере –ограничению газоснабжения

Также отмечается, что главные должники региона в последних лет – «Ярославская генерирующая компания» ( находится в процедуре банкротства), теплоснабжающие организации Переславля и рыбинская «Теплонерго»

ИСТОЧНИК KP.RU