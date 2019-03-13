2019-03-13T17:42:45+03:00
Общество

МегаФон в Ярославле отметил своё 15-летие

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Фото предоставлено ПАО «МегаФон».Фото предоставлено ПАО «МегаФон».
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На этой неделе МегаФон в Ярославле отметил свой 15-й день рождения и вручил подарки корпоративным клиентам, которые успешно развивают свой бизнес, первыми подключившись к оператору в далеком 2004 году.

Одним из тех, кто поздравил МегаФон с юбилеем, стал директор департамента информатизации и связи правительства Ярославской области Александр Догадин: «МегаФон – важный игрок на рынке телекома. В нашем регионе многие проекты были реализованы благодаря именно этому оператору. Уверен, впереди у МегаФона еще много новых достижений, сейчас же на повестке дня – внедрение цифровых сервисов. Желаю компании процветания и надеюсь на плодотворное сотрудничество по развитию цифровой экономики в регионе».

Базовые станции МегаФона 2G появились в Ярославле 12 марта 2004 года. Спустя пять лет в нашем регионе появилось третье поколение связи, и именно абоненты МегаФона первыми получили доступ к 3G-скоростям. Не менее знаковым для Ярославля стал запуск МегаФоном технологии LTE в 2013-м, а затем и LTE Advanced – в 2016-м. Именно абоненты Мегафон в Ярославле первыми смогли протестировать качество связи этих стандартов.

«К юбилейному 2019 году мы подошли с такими скоростями мобильного интернета, которых больше нет ни у кого в нашем городе. А ведь именно высокая скорость мобильной передачи данных сегодня стала во многом определяющим фактором не только для развития бизнеса, но и для решения повседневных бытовых вопросов. Количество абонентов, перешедших на смартфоны, постоянно растет. Становится все больше не только желающих смотреть видео онлайн и в отличном качестве, но и самих стримеров. Наша сеть справляется со всеми нагрузками, потому что мы с самого начала приняли решение работать на опережение и первыми внедрять самые перспективные технологии», – отметил директор Ярославского отделения компании «МегаФон» Сергей Обичкин.

Напомним, что по данным исследования скоростей мобильного интернета, проведенного компанией Ookla (разработчик приложения Speedtest) в последнем квартале 2018 года, абоненты МегаФона могут рассчитывать на скоростной интернет-серфинг. В Ярославле средний результат у оператора превысил 37 Мбит/с, а 4G-интернет показал от 47 Мбит/с до 83 Мбит/с*.

*Основано на анализе Speedtest Intelligence («Спидтест Интеллиджэнс») компании Ookla («Оокла») данных о средней скорости загрузки данных мобильного интернета в (городе или регионе) в период 1.10.2018 – 31.12.2018 на всех типах устройств. Торговые марки Ookla воспроизведены с разрешения правообладателя. Карта покрытия и другие подробности – на megafon.ru.

НА ЗАМЕТКУ

ПАО «МегаФон» — оператор новых цифровых возможностей. Компания занимает ведущие позиции на телекоммуникационном рынке в России, в республиках Абхазия, Южная Осетия и Таджикистан.

Фото предоставлено ПАО «МегаФон».

Фото предоставлено ПАО «МегаФон».

ИСТОЧНИК KP.RU

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