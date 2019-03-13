2019-03-13T16:44:05+03:00
Общество

В многоэтажном доме Дзержинского района установят подъемный механизм для маломобильных групп населения

Молодой человек, проживающий в этом доме обратился к мэру с просьбой помочь ему
Екатерина РЯБЦЕВА
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Ранее управляющая компания уже установила в подъезде обычный пандус и обустроила съезд из подъезда/ФОТО: мэрия ЯрославляРанее управляющая компания уже установила в подъезде обычный пандус и обустроила съезд из подъезда/ФОТО: мэрия Ярославля
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Житель дома № 86 по Ленинградскому проспекту Рашид Хомхоев обратился к мэру Ярославля с просьбой установить в подъезде специальный подъемник для маломобильных групп населения. Волков принял это к сведению и приехал по адресу, чтобы лично встретиться с молодым человеком.

После комиссионного осмотра мэр поручил своим подчиненным проработать этот вопрос и предоставить варианты подъемных механизмов, которые будет удобно установить именно в этом месте.

— Конструктивные особенности этого подъезда и большой угол наклона существующего пандуса не позволяют самостоятельно подниматься маломобильным группам граждан. Необходима установка электрического подъёмного механизма. В течение ближайших двух месяцев такой механизм здесь появится, — уверен Владимир Волков.

Ранее управляющая компания уже установила в подъезде обычный пандус и обустроила съезд из подъезда.

Рашид Хомхоев проживает в доме уже 12 лет. Он считает, что появление пандусов облегчило выход на улицу, но полностью не решило проблему. Молодому человеку все-равно приходится помогать. Он выходит на улицу вместе с родителями раз в день, но хочет передвигаться самостоятельно.

На сегодняшний день в Ярославле есть специальная комиссия, которая обследует дома, в которых проживают люди с ограниченными возможностями здоровья, а все строящиеся объекты должны быть доступны для всех групп населения и соответствовать определенным требованиям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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