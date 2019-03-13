Настоящие спасатели! В Ярославле спасли примерзшую ко льду редкую чайку

СЕГОДНЯ 15:49 2019-03-13T15:49:59+03:00

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Ярославские сотрудники ГИМС спасли примерзшую ко льду Серебристую чайку. Во время рейда по Волге на судне на воздушной подушке инспекторы как обычно осматривали окрестности. Проходя недалеко от Октябрьского моста, они увидели, как чайки разлетаются от шума приближающегося катера. А одна из них оставалось неподвижной… Когда спасатели приблизились к птице, оказалось, что лапы чайки примерзли к льдине.

Вызволив пленницу из ледяных оков, спасатели обогрели птицу и отвезли ее к орнитологу. Оказалось, что эта порода чаек встречается у нас довольно редко, а в Ярославской области всего два гнезда Серебристой чайки.

Ближайшие три недели птица проведет в компании инспекторов ГИМС – у них в отделении. Ей предстоит пройти реабилитацию.

ИСТОЧНИК KP.RU