2019-03-13T15:46:50+03:00
Общество

Ярославцы смогут летать в Казань из аэропорта Туношна

Вылеты запланированы по вторникам и воскресеньям
Екатерина РЯБЦЕВА
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Со 2 апреля в ярославском аэропорту Туношна будут возобновлены рейсы по маршруту КазаньЯрославль–Казань. Перевозчиком станет «ЮВТ Аэро». Ярославцев и жителей Казани ожидают комфортабельные воздушные суда на 50 мест типа CRJ-200.

Вылеты из Ярославля будут совершаться по вторникам в 19 часов и по воскресеньям в 12 часов.

Этот маршрут появился благодаря участию Ярославской области в федеральной программе развития региональных авиаперевозок.

Продажа билетов начнется уже 15 марта.

С 31 марта будут скорректированы дни и время рейсов самолетов «S7 Airlines» до Санкт-Петербурга.

Справки можно получить по телефону (4852) 43-18-67, а уточнить информацию на сайте аэропорта www.yaravia.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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