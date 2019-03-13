Ярославцы смогут летать в Казань из аэропорта Туношна
Со 2 апреля в ярославском аэропорту Туношна будут возобновлены рейсы по маршруту Казань–Ярославль–Казань. Перевозчиком станет «ЮВТ Аэро». Ярославцев и жителей Казани ожидают комфортабельные воздушные суда на 50 мест типа CRJ-200.
Вылеты из Ярославля будут совершаться по вторникам в 19 часов и по воскресеньям в 12 часов.
Этот маршрут появился благодаря участию Ярославской области в федеральной программе развития региональных авиаперевозок.
Продажа билетов начнется уже 15 марта.
С 31 марта будут скорректированы дни и время рейсов самолетов «S7 Airlines» до Санкт-Петербурга.
Справки можно получить по телефону (4852) 43-18-67, а уточнить информацию на сайте аэропорта www.yaravia.ru.
ИСТОЧНИК KP.RU