Семья из Ярославской области больше десяти лет живет в аварийном доме, который опасен для жизни

СЕГОДНЯ 15:00 2019-03-13T15:09:11+03:00

Изменить размер текста: A A

В Некоузском районе местный житель обратился в прокуратуру. Он уверен, что администрация Веретейского сельского поселения нарушает жилищное законодательство. Вместе с женой и маленькой дочерью мужчина проживает в доме, которой был признан аварийным еще в 2007 году. Строение стало непригодным для постоянного проживания. Его износ составляет 80 процентов. Несущие конструкции здания либо деформированы, либо повреждены. Дом представляет настоящую опасность для родителей и ребенка. С того момента, как жилье приобрело статус аварийного, семья встала на очередь в качестве нуждающихся в предоставлении помещений по договору социального найма. Они живут бедно и имеют статус малоимущих, поэтому не могут сами купить квартиру или дом.

Некоузская прокуратура провела проверку и направила в суд иск. Теперь местная администрация обязана дать семье благоустроенное жилье, которое будет по площади равно ранее занимаемому помещению. Исковое заявление рассматривается. Прокуратура взяла на контроль устранение проблемы.

ИСТОЧНИК KP.RU