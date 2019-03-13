2019-03-13T15:09:11+03:00
Общество

Семья из Ярославской области больше десяти лет живет в аварийном доме, который опасен для жизни

Глава семьи обратился в прокуратуру
Екатерина РЯБЦЕВА
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Теперь местная администрация обязана дать семье благоустроенное жилье, которое будет по площади равно ранее занимаемому помещениюТеперь местная администрация обязана дать семье благоустроенное жилье, которое будет по площади равно ранее занимаемому помещениюФото: Екатерина РЯБЦЕВА
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В Некоузском районе местный житель обратился в прокуратуру. Он уверен, что администрация Веретейского сельского поселения нарушает жилищное законодательство. Вместе с женой и маленькой дочерью мужчина проживает в доме, которой был признан аварийным еще в 2007 году. Строение стало непригодным для постоянного проживания. Его износ составляет 80 процентов. Несущие конструкции здания либо деформированы, либо повреждены. Дом представляет настоящую опасность для родителей и ребенка. С того момента, как жилье приобрело статус аварийного, семья встала на очередь в качестве нуждающихся в предоставлении помещений по договору социального найма. Они живут бедно и имеют статус малоимущих, поэтому не могут сами купить квартиру или дом.

Некоузская прокуратура провела проверку и направила в суд иск. Теперь местная администрация обязана дать семье благоустроенное жилье, которое будет по площади равно ранее занимаемому помещению. Исковое заявление рассматривается. Прокуратура взяла на контроль устранение проблемы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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