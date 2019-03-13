Семья из Ярославской области больше десяти лет живет в аварийном доме, который опасен для жизни
В Некоузском районе местный житель обратился в прокуратуру. Он уверен, что администрация Веретейского сельского поселения нарушает жилищное законодательство. Вместе с женой и маленькой дочерью мужчина проживает в доме, которой был признан аварийным еще в 2007 году. Строение стало непригодным для постоянного проживания. Его износ составляет 80 процентов. Несущие конструкции здания либо деформированы, либо повреждены. Дом представляет настоящую опасность для родителей и ребенка. С того момента, как жилье приобрело статус аварийного, семья встала на очередь в качестве нуждающихся в предоставлении помещений по договору социального найма. Они живут бедно и имеют статус малоимущих, поэтому не могут сами купить квартиру или дом.
Некоузская прокуратура провела проверку и направила в суд иск. Теперь местная администрация обязана дать семье благоустроенное жилье, которое будет по площади равно ранее занимаемому помещению. Исковое заявление рассматривается. Прокуратура взяла на контроль устранение проблемы.
ИСТОЧНИК KP.RU