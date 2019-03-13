2019-03-13T14:49:25+03:00
Происшествия

Женщина убила мужа, села в колонию, вышла и убила нового

«Черная вдова» из Ярославской области предстанет перед судом
Роман Рыжиков
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Расследование уголовного дела «черной вдовы» из Ярославской области завершено. Скоро 47-летняя жительница Пошехонья предстанет перед судом.

В январе этого года пьяная женщина убила своего мужа одним ударом. Она всадила ему нож в грудь. Мужчина скончался на месте. Следователям убийца призналась, что убила его из-за бытового конфликта.

Судя по всему, к своим мужьям женщина испытывает очень крепкие чувства – своего первого она тоже убила и за это отправилась за решетку. Освободившись, она снова вышла замуж. Мужчина «продержался» два года.

Сейчас уголовное дело передано в суд, а соответствующим органам внесено предписание, чтобы они следили за освободившимися лучше.

ИСТОЧНИК KP.RU

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