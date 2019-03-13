2019-03-13T14:29:50+03:00
Происшествия

Убедили дать информацию о своей банковской карте: в Ярославской области продолжают орудовать телефонные мошенники

Полиция ищет злоумышленников, которые зарабатывают на человеческом доверии
Екатерина РЯБЦЕВА
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За минувшие сутки в полицию Ярославской области обратились жители, которые пострадали от телефонных или сетевых мошенников.

Сначала 36-летней женщине позвонили неизвестные люди, которые убедили ее дать информацию о своей банковской карте. Они уверили наивную ярославну, что она выиграла какой-то приз. После этого к услуге мобильного банка подключили чужой номер телефона и украли со счета 35400 рублей.

Также в полицию позвонил житель Угличского района. Мужчина хотел купить телевизор и перевел 14000 рублей, но так и не получил ни свой товар, ни свои деньги.

Еще шесть ярославцев тоже стали жертвами обмана. Они сказали сведения своих банковских карт, потому что мошенники уверяли, что предотвратят их фиктивную блокировку. В результате злоумышленники списали со счетов потерпевших разные суммы – от 4500 до 78000 рублей.

В настоящее время полиция ищет мошенников, которые обманным путем лишают людей своих сбережений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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