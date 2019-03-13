2019-03-13T13:51:31+03:00
Происшествия

Отбуксировал и распилил на части: в Ярославле задержали парня, который хотел сдать чужую машину на металлолом

Полиция отыскала горе-угонщика и возбудила уголовное дело
Екатерина РЯБЦЕВА
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В Дзержинском районе Ярославля местный житель припарковал свою машину у дома на Ленинградском проспекте. Когда мужчина вернулся, то увидел, что автомобиля «ВАЗ» нет на оставленном месте. Он немедленно обратился в полицию. Сотрудники уголовного розыска отыскали 24-летнего подозреваемого. Парень рассказал, что проделал хитрую схему: с помощью другой машины отбуксировал припаркованный «ВАЗ» в безлюдное место, а затем распилил «железного коня» на части. Грабитель хотел сдать все на металлолом и получить прибыль. По факту кражи полиция возбудила уголовное дело, идет расследование.

Напомним, ярославские подростки пытались угнать "Пежо", которое не заводилось. Тогда один из парней решил не уходить "с пустыми руками" и украл из салона машины скейтборд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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