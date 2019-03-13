В Рыбинске вор обчистил гараж и спрятал вещи в сугроб
В полицию Рыбинска поступило заявление: кто-то проник в помещение и гараж на Крестовой и похитил оттуда инструмент на 21 тысячу рублей. Вора не пришлось даже искать – его в полицию доставили сотрудники ДПС, которые стали свидетелями его недальновидности.
38-летний мужчина зашел в ремонтируемое здание и проник в подсобку, отжав дверь металлическим прутом. Сложив местный инструмент в свою сумку, он уже собирался уходить, но увидел ключи от гаража. Оттуда он украл сварочное оборудование. Мужчина понял, что унести слишком много и остаться незамеченным не получится, поэтому решил спрятать все… в сугроб!
На следующий день он попался сотрудникам ДПС, пока пытался перенести похищенное. Инструмент изъяли, а на мужчину завели уголовное дело по статье «Кража».
ИСТОЧНИК KP.RU