В Рыбинске вор обчистил гараж и спрятал вещи в сугроб

СЕГОДНЯ 12:07 2019-03-13T12:31:34+03:00

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В полицию Рыбинска поступило заявление: кто-то проник в помещение и гараж на Крестовой и похитил оттуда инструмент на 21 тысячу рублей. Вора не пришлось даже искать – его в полицию доставили сотрудники ДПС, которые стали свидетелями его недальновидности.

38-летний мужчина зашел в ремонтируемое здание и проник в подсобку, отжав дверь металлическим прутом. Сложив местный инструмент в свою сумку, он уже собирался уходить, но увидел ключи от гаража. Оттуда он украл сварочное оборудование. Мужчина понял, что унести слишком много и остаться незамеченным не получится, поэтому решил спрятать все… в сугроб!

На следующий день он попался сотрудникам ДПС, пока пытался перенести похищенное. Инструмент изъяли, а на мужчину завели уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU