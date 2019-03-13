2019-03-13T12:00:26+03:00
Общество

Одна из фирм Ярославской области задолжала сотрудникам зарплаты и получила повестку в суд

Работники обратились в прокуратуру с жалобой о нарушении трудового законодательства
Екатерина РЯБЦЕВА
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Прокуратура в Переславле получила обращения от сотрудников компании «ПолиНик». Они жаловались, что их работодатель нарушает трудовое законодательство и не платит зарплату с ноября 2018 года. Причина, по которой работники не получают свои деньги – возникший конфликт интересов. Задолженность по зарплате накопилась в размере 29 тысяч рублей.

Межрайонный прокурор обратился в суд с исками о взыскании денег и процентов за нарушения сроков выплаты.

Суд рассмотрел два иска и удовлетворил требования. Сотрудники прокуратуры будут лично контролировать вопрос выплаты долга работникам фирмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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