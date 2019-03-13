Мэрия Ярославля: уборка дворов на особом контроле

СЕГОДНЯ 11:21 2019-03-13T11:21:45+03:00

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В мэрии Ярославля сообщили о том, что по поручению Владимира Волкова уборка дворов и крыш поставлена на особый контроль. Чиновники говорят, что в неделю в среднем проводится около 40 проверок. Главным образом, во дворах многоквартирных домов проводится обработка дорог и тротуаров от гололеда.

По словам начальника муниципальной жилищной инспекции Антона Кириллова, там, где работники УК не успевают убрать лед полностью, его обрабатывают специальными материалами.

Что важно, с начала марта ужесточились требования к аварийно-диспетчерским службам управляющих компаний. На заявки они должны реагировать в течение часа.

Если вас не устраивает уборка, нужно оставить заявку в своей УК, записать ее номер и контролировать. В случае, если реакция не последует своевременно, нужно позвонить в жилищную инспекцию по телефону 40-99-00

ИСТОЧНИК KP.RU