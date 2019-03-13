2019-03-13T11:09:12+03:00
Происшествия

В Ярославле малолетние хулиганы хотели угнать машину, не смогли завести ее, но украли из автомобиля скейтборд

Два школьника пришли в полицию с повинной и полностью признали свою вину
Екатерина РЯБЦЕВА
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В Ярославле двое подростков решили угнать машину. Юным уголовникам было всего 15 и 16 лет.

В октябре 2018 года они открыли припаркованный на улице 1905 года «Пежо 106», но не смогли его завести. Потом парни стали соединять провода зажигания и по очереди толкать машину. Подростки не справились с «железным конем» и бросили его в соседнем дворе. Но на этом не успокоились. 15-летний хулиган решил украсть из автомобиля скейтборд, стоимостью 3000 рублей.

Школьники сами пришли с повинной, было возбуждено уголовное дело. На суде они полностью признали свою вину и раскаялись в том, что сделали. Суд также принял во внимание, что хозяйка угнанного авто не настаивала на строгом наказании.

15-летний подросток за угон и кражу заплатит штраф в 10 тысяч рублей, а 16-летний – 8 тысяч рублей.

В настоящий момент приговор не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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