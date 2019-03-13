В Ярославле малолетние хулиганы хотели угнать машину, не смогли завести ее, но украли из автомобиля скейтборд
В Ярославле двое подростков решили угнать машину. Юным уголовникам было всего 15 и 16 лет.
В октябре 2018 года они открыли припаркованный на улице 1905 года «Пежо 106», но не смогли его завести. Потом парни стали соединять провода зажигания и по очереди толкать машину. Подростки не справились с «железным конем» и бросили его в соседнем дворе. Но на этом не успокоились. 15-летний хулиган решил украсть из автомобиля скейтборд, стоимостью 3000 рублей.
Школьники сами пришли с повинной, было возбуждено уголовное дело. На суде они полностью признали свою вину и раскаялись в том, что сделали. Суд также принял во внимание, что хозяйка угнанного авто не настаивала на строгом наказании.
15-летний подросток за угон и кражу заплатит штраф в 10 тысяч рублей, а 16-летний – 8 тысяч рублей.
В настоящий момент приговор не вступил в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU