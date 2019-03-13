Ярославский «Шинник» не выбрал новый маскот и подарил фанатам утешительные шарфы

СЕГОДНЯ 10:40 2019-03-13T10:40:44+03:00

Организаторам не приглянулись предложенные варианты, и они решили не объявлять победителя

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Ярославский «Шинник» подвел итоги конкурса на лучший эскиз клубного маскота. Медведя «черно-синие» хотели печатать на сувенирной продукции, но, судя по всему, медведи получились «не для печати». Организаторы не смогли выбрать новый символ клуба и не стали объявлять победителя.

Зато всем участникам конкурса вручили поощрительные призы: абонемент на домашние игры и шарф

ИСТОЧНИК KP.RU