2019-03-13T10:33:31+03:00
Общество

В Ярославской области в этом году отремонтируют 111 километров дорог

Всего власти планируют привести в порядок 1200 километров дорог к 2024 году
Екатерина РЯБЦЕВА
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Кроме ремонта дорожного полотна будут восстановлены 8 светофоровКроме ремонта дорожного полотна будут восстановлены 8 светофоровФото: Екатерина РЯБЦЕВА
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В 2019 году в рамках проекта «Дорожная сеть и общесистемные меры развития дорожного хозяйства» запланировано отремонтировать 29 дорожных объектов протяженностью 111 километров. Из них улицы Ярославля займут почти 15 километров, Тутаева – 1,8 километра, дороги области, принадлежащие городской агломерации – 20 километров и после границ агломерации – почти 74 километра. К 2024 году в Ярославской области будет отремонтировано более 1200 километров дорог.

Кроме ремонта дорожного полотна будут восстановлены 8 светофоров. Стоимость работ, запланированных на 2019 год – 2,8 миллиардов рублей.

–– Основные мероприятия должны быть, конечно, проведены летом. Качество выполнения работ – еще одно направление, которое находится под пристальным контролем депутатов и общественников, – сказал председатель комитета Николай Бирук.

ИСТОЧНИК KP.RU

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