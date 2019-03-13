В Ярославской области в этом году отремонтируют 111 километров дорог
В 2019 году в рамках проекта «Дорожная сеть и общесистемные меры развития дорожного хозяйства» запланировано отремонтировать 29 дорожных объектов протяженностью 111 километров. Из них улицы Ярославля займут почти 15 километров, Тутаева – 1,8 километра, дороги области, принадлежащие городской агломерации – 20 километров и после границ агломерации – почти 74 километра. К 2024 году в Ярославской области будет отремонтировано более 1200 километров дорог.
Кроме ремонта дорожного полотна будут восстановлены 8 светофоров. Стоимость работ, запланированных на 2019 год – 2,8 миллиардов рублей.
–– Основные мероприятия должны быть, конечно, проведены летом. Качество выполнения работ – еще одно направление, которое находится под пристальным контролем депутатов и общественников, – сказал председатель комитета Николай Бирук.
ИСТОЧНИК KP.RU