В Ярославле станцуют «Севастопольский вальс» и порадуются, что «Крым наш» уже пять лет
На Советской площади пройдет фестиваль «Крымская весна»
Кроме танцев будет много интересногоФото: Правительство Ярославской области
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В воскресенье, 17 марта, в Ярославле наступит весна. Правда, не ярославская, а «Крымская». Фестиваль пройдет на Советской площади, где горожане порадуются пятой годовщине присоединения полуострова к России. Радость продлится с 11 до 14 часов.
На катке выступят фигуристы, а дети будут играть в хоккей, рядом будет 15 игровых зон по мотивам народов, живущих на территории РФ, в Демидовском сквере будет QR-квест на знание туристических мест Крыма.
Вишенкой на торте станет «Севастопольский вальс» - лучшие коллективы города станцуют с гостями
ИСТОЧНИК KP.RU