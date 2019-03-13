Перед ним были открыты двери: в Ярославле задержали незамысловатого серийного вора
Мужчина воровал деньги и портмоне, которые «плохо лежали»
Ярославец за два раза украл больше 50 тысяч рублейФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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В Ярославле задержали подозреваемого в нескольких крупных кражах. 43-летний рецидивист воровал деньги и портмоне, которые «плохо лежали».
Так, он украл 33 тысячи рублей из куртки в офисе, где проходил ремонт. Мужчина просто воспользовался незапертой дверью, а потом скрылся. В другой раз он украл со стола в спортзале портмоне с деньгами и документами, «выручив» при этом 38 тысяч рублей.
За такие «мелкие» кражи с крупным кушем на него завели уголовное дело по части второй статьи «Кража». Мужчине грозит до пяти лет
ИСТОЧНИК KP.RU