Перед ним были открыты двери: в Ярославле задержали незамысловатого серийного вора

СЕГОДНЯ 10:04 2019-03-13T10:04:02+03:00

Ярославец за два раза украл больше 50 тысяч рублей Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

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В Ярославле задержали подозреваемого в нескольких крупных кражах. 43-летний рецидивист воровал деньги и портмоне, которые «плохо лежали».

Так, он украл 33 тысячи рублей из куртки в офисе, где проходил ремонт. Мужчина просто воспользовался незапертой дверью, а потом скрылся. В другой раз он украл со стола в спортзале портмоне с деньгами и документами, «выручив» при этом 38 тысяч рублей.

За такие «мелкие» кражи с крупным кушем на него завели уголовное дело по части второй статьи «Кража». Мужчине грозит до пяти лет

ИСТОЧНИК KP.RU