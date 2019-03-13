2019-03-13T09:39:01+03:00
Происшествия

Ярославец избил и ограбил гражданскую жену, чтобы купить наркотики

Парень напал на женщину прямо в ее машине и скрылся вместе с другом
Роман Рыжиков
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26-летнего преступника задержали в тот же день26-летнего преступника задержали в тот же деньФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Любовь зла. В этом убедилась жительница Ярославля, когда ее гражданский муж избил ее, чтобы купить наркотики. Происшествие произошло в ноябре прошлого года, а сейчас уголовное дело молодого человека направлено в суд.

Все произошло прямо в машине ярославны. 26-летний мужчина начал избивать свою гражданскую супругу в салоне ее «Рено». Несколько раз ударив девушку по лицу, он обыскал ее куртку и вытащил из нее шесть тысяч рублей. Затем «возлюбленный» вышел, пересел в «Мазду» своего 24-летнего друга и уехал вместе с ним покупать «спайс».

Полицейские повязали парней с наркотиками в эти же сутки. Правда, часть «дури» они уже употребили. Остальное попытались спрятать. Но, в конце концов, психотропное вещество изъяли правоохранители.

На 26-летнего ярославца заведены уголовные дела по статьям: «Грабеж, соверешенный с применением насилия не опасного для жизни» и «Незаконное приобретение и хранение без цели сбыта…». На его 24-летнего друга – только по второй статье.

ИСТОЧНИК KP.RU

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